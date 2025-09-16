إعلان

إيران: أمريكا لا يٌمكن اعتبارها طرفًا موثوقًا أو محايدًا في دفع عملية سلام عادلة

08:03 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إيران وأمريكا

وكالات

أوضحت طهران بشأن البيان الختامي لقمة الدوحة أمس، وما تضمنه من الاعتراف بإسرائيل في حل الدولتين، مؤكدة أن الانضمام إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم أنه اعتراف بإسرائيل.

جاء في بيان الخارجية الإيرانية حول مسألة الاعتراف بإسرائيل في بيان الدوحة: "إن انضمام إيران إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم، لا صراحةً ولا ضمناً، على أنه اعتراف بهذا الكيان بأي شكل من الأشكال".

وأضافت الخارجية الإيرانية حول بيان القمة الطارئة للدول العربية والإسلامية: "فيما يتعلق بالحل الدائم للقضية الفلسطينية والمبادرات المطروحة بشأن تنفيذ حل الدولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي وردت في عدة بنود من البيان، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن ما يسمى بـ "حل الدولتين" لن يحل القضية الفلسطينية".

واعتبرت الخارجية أن الحل الحقيقي والدائم يكمن في إنشاء دولة ديمقراطية واحدة يتم تشكيلها عبر استفتاء عام يشارك فيه جميع الفلسطينيين – سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها – وبما يضمن تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله، وفقا لروسيا اليوم.

"وفيما يخص مسألة الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، تؤكد إيران مجددا أن الانضمام إلى الإجماع بشأن هذا البيان لا يجب أن يُفهم، لا صراحةً ولا ضمناً، على أنه اعتراف بهذا الكيان بأي شكل من الأشكال". حسب بيان الخارجية.

وعلى صعيد الوساطات ودور الولايات المتحدة، أكد بيان الخارجية الإيرانية أن إيران تثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر ومصر للتوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، وتؤكد في الوقت نفسه أن السياسات والإجراءات الأمريكية قد أدت عمليا إلى استمرار ودعم اعتداءات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

واختتم بيان الملاحظات أنه بالنظر إلى هذه الحقيقة، ترى إيران أن الولايات المتحدة لا يمكن اعتبارها طرفا موثوقا أو محايدا في دفع عملية سلام عادلة ومستدامة في هذا الصراع.

إيران وأمريكا قمة الدوحة إيران تعلق على قمة الدوحة الدوحة إيران إسرائيل
