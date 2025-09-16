

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الأوضاع في قطاع غزة تشهد تصعيدا واسعا، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية ضد البنية التحتية للإرهاب.

وأضاف كاتس في منشور عبر منصة "إكس": أن الجيش الإسرائيلي يقاتل ببسالة لتهيئة الظروف الملائمة لإطلاق سراح الرهائن وتحقيق هزيمة حماس، مشددا على أن إسرائيل لن تلين ولن تتراجع حتى إتمام المهمة.

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع بشكل مكثف عقب إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا بين المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار.

وفي السايق أفادت أفادت وسائل إعلام عبرية، أن الجيش الإسرائيلي يشن هجوما كبيرا وواسعا على مدينة غزة.

وشهدت مدينة غزة أمس هجوما إسرائيليا واسع النطاق، تركز في مناطق شمال شرق وشمال غرب المدينة، وسط قصف مدفعي كثيف ونيران برية مصحوبة بقنابل مضيئة، وفقا لروسيا اليوم.