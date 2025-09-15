ترامب: القوات الأمريكية نفذت ضربة ثانية في فنزويلا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تنفيذ الجيش الأمريكي ضربة حركية ثانية ضد عصابات الاتجار بالمخدرات في المياه الدولية بفنزويلا.

وقال ترامب في منشور له على منصة ترو سوشيال، "هذا الصباح، وبناء على أوامري، نفذ الجيش الأمريكي ضربة حركية ثانية ضد عصابات الاتجار بالمخدرات وارهابيي المخدرات الذين تم التعرف عليهم بشكل إيجابي والذين يتسمون بالعنف الشديد في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية".

وأضاف الرئيس الأمريكي، "وقعت الضربة بينما كان إرهابيو المخدرات المؤكدون من فنزويلا في المياه الدولية ينقلون مخدرات غير مشروعة (سلاح أمريكي قاتل مسموم!) إلى الولايات المتحدة".

وأكد ترامب أن عصابات تهريب المخدرات تشكل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، والسياسة الخارجية، والمصالح الحيوية لأمريكا، مشيرًا إلى أن الغارة الأمريكية أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين أثناء القتال ولم يصب أي جندي أمريكي.

ووجه ترامب رسالة قائلا: "كن حذرًا إذا كنت تحمل مخدرات يمكن أن تقتل الأمريكيين، فنحن نطاردك! لقد كانت للأنشطة غير المشروعة لهذه الكارتلات عواقب مدمرة على المجتمعات الأمريكية لعقود من الزمن، مما أسفر عن مقتل الملايين من المواطنين الأمريكيين أكثر شكرا لاهتمامكم بهذا السؤال!!!".