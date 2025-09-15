إعلان

الجزائر: إسرائيل تشكل أكبر خطر على السلم والأمن إقليميا ودوليا

07:13 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

كتب- عبدالله محمود:

وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، رسالة إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة، عن طريق الممثل له أحمد عطاف وزير خارجية الجزائر.

وقال وزير خارجية الجزائر، إن العدوان الإسرائيلي السافر على قطر يمثل اعتداء على الأمة العربية والإسلامية، لافتًا إلى أن إسرائيل لا تتصور أمنها إلا على حساب أمن غيره.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي حدود لهيمنته وتسلطه وتجبره، ولا يرى أي سقف لانتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي، مشددًا أن إسرائيل بسياساتها العدوانية تشكل أكبر خطر على السلم والأمن إقليميا ودوليا.

وأشار عطاف، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد برسم حدود المنطقة ويرد بالتصعيد وفتح الجبهة تلو الأخرى، مطالبًا بالعمل على ترجمة الوعي الدولي إلى إجراءات حاسمة لمحاسبة المحتل.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

