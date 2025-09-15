إعلان

ماليزيا: يجب وقف العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل

06:30 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم

كتب- عبدالله محمود:

وصف رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، الهجوم الإسرائيلي على مقرات قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، بالهمجية، قائلا:" الهجوم على قطر أمر همجي وانتهاك للقانون الدولي واستفزاز غير مبرر".

وأكد رئيس وزراء ماليزيا، في كلمته اليوم أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة، أن غزة تتعرض للتحطيم أمام أعين الجميع، والشعب الفلسطيني يعاني من دمار ليس له مثيل.

وقال إبراهيم، إن إفلات إسرائيل من العقاب يظهر الاستهانة بالقانون الدولي، ويجب وقف العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع تل أبيب.

وأضاف رئيس وزراء ماليزيا:"نصدر إدانة بعد أخرى بينما إسرائيل تصعد من عدوانها".

وانطلقت منذ قليل، فعاليات القمة العربية الإسلامية الطارئة، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث الرد على العدوان الإسرائيلي الآثم على قطر والذي وقع الثلاثاء الماضي.

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن قمة الدوحة اضغط هنا

قمة الدوحة ماليزيا أنور إبراهيم
