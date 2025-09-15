إعلان

رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى حظر مشاركة إسرائيل في الفعاليات الرياضية

06:20 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

(أ ب)

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين، إلى منع إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية، وذلك بعد أن عطل نشطاء مؤيدون للفلسطينيين المرحلة الأخيرة من سباق "فويلتا" الإسباني للدراجات في مشاهد فوضوية في العاصمة مدريد.

وقال سانشيز، خلال حديثه مع أعضاء من حزبه الاشتراكي، إنه يتعين حظر مشاركة إسرائيل، تماماً مثل روسيا، في الفعاليات الرياضية الدولية بسبب حملتها العسكرية ضد غزة.

وأضاف سانشيز:" حتى تنتهي تلك الهمجية، لا ينبغي مشاركة روسيا أو إسرائيل في أي منافسات دولية".

وقال سانشيز: "ينبغي على المنظمات الرياضية أن تفكر فيما إذا كان أخلاقيا أن تستمر إسرائيل في المشاركة في المنافسات الدولية فلماذا تم طرد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا وعدم طرد إسرائيل بعد غزوها لغزة؟".

بيدرو سانشيز إسبانيا الفعاليات الرياضية إسرائيل
البرهان: الاعتداء الإسرائيلي لا يمس قطر وحدها وإنما يبعث برسالة مقلقة لكل العالم

