المجلس الأممي لحقوق الإنسان يجتمع غدا لبحث الهجوم على قطر

04:41 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

مجلس حقوق الإنسان الأممي

وكالات

قرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عقد اجتماع طارئ غدا الثلاثاء بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة.

ويأتي ذلك بعد يوم من انعقاد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية (قمة الدوحة) في العاصمة القطرية بحضور عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية أو من ينوب عنهم، لبحث الإجراءات اللازمة للرد على الهجوم الإسرائيلي السافر الذي استهدف الدوحة.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

المجلس الأممي لحقوق الإنسان الهجوم قطر مجلس الأمم المتحدة الضربة الإسرائيلية
