نتنياهو: لا أقبل الادعاء بفشل العملية في قطر

04:29 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

وكالات

نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قوله إنه لا يقبل "الادعاء بفشل العملية في قطر، كان من المهم إيصال رسالة مفادها أن مسؤولي حماس ليسوا بمنأى عن أي شيء، وقد تم إيصال هذه الرسالة".

وخلال مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال نتنياهو: "نعلم أن علينا أن نهزم حماس وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لـ"مصدر تهديد لنا".

وأكد نتنياهو، اليوم الاثنين، أن قرار قصف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي كان قرارًا إسرائيليًا مستقلًا، وتتحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن الهجوم.

وتابع: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا. ولا حصانة لهم في أي مكان".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال في الدوحة هو "رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء ولكن لا يمكنهم الهرب"، وفق تعبيره.

وذكر نتنياهو، أن إسرائيل لم تنتهِ بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة، مضيفًا "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت"، على الرغم أن مسؤولون إسرائيليون أكدوا فشل هجوم الدوحة.

وتابع: "لا حصانة لحماس في أي دولة"، زاعمًا أن الحركة تمنع سكان غزة من مغادرة المدينة. وادعى أن المباني التي يدمرها جيش الاحتلال في غزة تُستخدم كـ"معاقل لحماس".

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

بنيامين نتنياهو قطر تفجيرات قطر
