وكالات

في تحد للقمة العربية والإسلامية المنعقدة الآن في الدوحة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم في مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، نعلم أن علينا أن نهزم حماس وأن نضمن أنهم غير قادرين على تحويل غزة لـ"مصدر تهديد لنا".

وفي محاولة لتبرئة أمريكا، زعم نتنياهو أن قرار قصف قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي كان قرارًا إسرائيليًا مستقلًا، وتتحمل تل أبيب المسؤولية الكاملة عن الهجوم.

وقال نتنياهو: "لا أستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حماس أينما كانوا. ولا حصانة لهم في أي مكان".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال في الدوحة هو "رسالة للإرهابيين بأنهم يمكنهم الاختباء ولكن لا يمكنهم الهرب"، وفق تعبيره.

وذكر نتنياهو، أن إسرائيل لم تنتهِ بعد من تلقي التقارير النهائية عن قادة حماس في الدوحة، مضيفًا "لا يمكن القول إن الغارات على الدوحة قد فشلت"، على الرغم أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا فشل هجوم الدوحة.

وتابع: "لا حصانة لحماس في أي دولة"، زاعمًا أن الحركة تمنع سكان غزة من مغادرة المدينة. وادعى أن المباني التي يدمرها جيش الاحتلال في غزة تُستخدم كـ"معاقل لحماس".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك "نفاق" بشأن إدانة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة، بحسب ادعائه.