بن غفير يريد بناء حي للشرطة الإسرائيلية على شاطئ غزة

وكالات

كشف وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير عن رغبته بإقامة حي للشرطة على شاطئ قطاع غزة بعد احتلاله، وذلك على أنقاض الفلسطينيين الذين يقوم الجيش بتهجيرهم قسرًا تحت وطأة القتل والتدمير المتواصل.

فخلال حفل للشرطة اليوم، قال بن غفير: "أتمنى أن يكمل جنود الجيش مهمتهم، وأن يحتلوا غزة، ويشجعوا الهجرة الطوعية"، في إشارة إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا.

ووسط تصفيق الحضور، تابع بن غفير: "للعلم أريد إنشاء حي للشرطة في غزة أيضًا، على الشاطئ، وهو مكان مثالي"، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة الـ12.