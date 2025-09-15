إعلان

قبل قمة الدوحة.. الرئيس الإيراني: وحدة الموقف الإسلامي تبدأ بوقف العلاقات مع إسرائيل

01:11 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الإثنين، الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل عبر قطع علاقاتها معها، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، التي تبحث في سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قياديين من حركة حماس داخل الأراضي القطرية.

وقال بزشكيان، في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته إلى الدوحة: "يمكن للدول الإسلامية أن توقف علاقاتها مع هذا الكيان الزائف، وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز وحدتها وتماسكها قدر المستطاع"، معربًا عن أمله في أن تتمخض القمة عن قرارات عملية وإجراءات واضحة ضد إسرائيل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حضوره إلى قطر يحمل رسالة مباشرة من الشعب الإيراني تؤكد وقوف طهران إلى جانب الدوحة في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".

وكتب عراقجي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة حاملًا رسالة واضحة من الشعب الإيراني مفادها أن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين في مواجهة هذه الآفة التي تبث الرعب في المنطقة"، وذلك بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وقد أرفق الوزير الإيراني منشوره بصورة لاجتماع جمعه برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان قمة الدوحة وحدة الموقف الإسلامي إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
تراجع العقارات وحصان الاستثمار الأسود ورئاسة الأهلي.. أبرز تصريحات ساويرس
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم
بعد نقله للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ إمام عاشور وتدخل طبيب الأهلي