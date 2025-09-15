وكالات

دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الإثنين، الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد ضد إسرائيل عبر قطع علاقاتها معها، وذلك قبيل انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة، التي تبحث في سبل الرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قياديين من حركة حماس داخل الأراضي القطرية.

وقال بزشكيان، في تصريحات أدلى بها قبل مغادرته إلى الدوحة: "يمكن للدول الإسلامية أن توقف علاقاتها مع هذا الكيان الزائف، وتعمل في الوقت نفسه على تعزيز وحدتها وتماسكها قدر المستطاع"، معربًا عن أمله في أن تتمخض القمة عن قرارات عملية وإجراءات واضحة ضد إسرائيل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حضوره إلى قطر يحمل رسالة مباشرة من الشعب الإيراني تؤكد وقوف طهران إلى جانب الدوحة في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي".

وكتب عراقجي في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "جئت إلى الدوحة حاملًا رسالة واضحة من الشعب الإيراني مفادها أن إيران تقف إلى جانب قطر وجميع الإخوة والأخوات المسلمين في مواجهة هذه الآفة التي تبث الرعب في المنطقة"، وذلك بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وقد أرفق الوزير الإيراني منشوره بصورة لاجتماع جمعه برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.