رئيس الأركان الإسرائيلي: نتنياهو لا يطلع الجيش على خططه تجاه غزة

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير انتقد بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بإخفاء تفاصيل المراحل المقبلة من العمليات العسكرية عن المؤسسة العسكرية.

ووفق الصحيفة، جاءت هذه التصريحات خلال إحاطة سرية قدمها زامير أمام اللجنة الفرعية للاستخبارات والخدمات السرية في الكنيست يوم الجمعة الماضي.

ونقلت الصحيفة عن زامير قوله: "رئيس الوزراء لا يطلعنا على ما سيحدث لاحقًا. نحن لا نعرف ما الذي يجدر بنا أن نستعد له"، مؤكدًا أن الجيش لا يمكن أن يعمل بفعالية في ظل غياب رؤية واضحة من المستوى السياسي. وأضاف مكررًا ما قاله سابقًا داخل اجتماعات الحكومة: "إذا كانت هناك نية لإقامة حكومة عسكرية، فعليهم أن يعلنوا ذلك صراحة".

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن زامير أبلغ كبار الضباط قبل انطلاق العملية الأخيرة بأن الجيش سيلتزم بالأهداف التي حددها مجلس الوزراء، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السيطرة على غزة لن تؤدي إلى إنهاء قوة حماس، لا عسكريًا ولا سياسيًا.

وفي اجتماع وزاري سابق هذا الشهر، حذر رئيس الأركان من أن خطة احتلال غزة قد تدفع إسرائيل إلى "تورط في احتلال شامل للقطاع"، وهو ما قد يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة طويلة الأمد.

أما فيما يتعلق بالجهود الإنسانية في القطاع، فقد أفادت يديعوت أحرونوت أن زامير وصف مبادرة "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بأنها غير فعّالة، معتبرًا أنها لم تحقق النتائج المرجوة في تخفيف المعاناة الإنسانية داخل القطاع المنكوب.