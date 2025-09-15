

وكالات

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أنها هاجمت مطار رامون في مدينة إيلات الإسرائيلية وهدفا عسكريا في النقب بأربع طائرات مسيرة.

وجاء في بيان الجماعة، أن سلاح الجو المُسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية نوعية وذلك بـ4 طائرات مسيرة استهدفت 3 طائرات منها مطار رامون في منطقة أم الرشراش، فيما استهدفت الطائرة الرابعة هدفا عسكريا في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت الليلة الماضية، أن صفارات الإنذار دوت في إيلات وفي منطقة مطار رامون خشية تسلل طائرات مسيّرة، وفقا لروسيا اليوم.

وتُعلن جماعة "أنصار الله" الحوثية بشكل منتظم عن تبنيها لهجمات بمسيرات وصواريخ باليستية ضد أهداف في إسرائيل، ردا على الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.