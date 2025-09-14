إعلان

احتجاجات مناهضة للحرب أمام منازل الوزراء الإسرائيليين

11:02 م الأحد 14 سبتمبر 2025

احتجاجات مناهضة للحرب أمام منازل الوزراء الإسرائيل

تل أبيب/غزة - (د ب أ)

نظم أقارب الأسرى المحتجزين في قطاع غزة اليوم الأحد، احتجاجات خارج منازل الوزراء الإسرائيليين، حيث طالبوا بوقف إطلاق النار والتوصل لاتفاق مع حركة حماس من أجل الإفراج عن الأسرى.

وجاء في بيان لمنتدى عائلات الأسرى: "لن نتسامح إزاء أي تأخير آخر". وأضاف البيان "استمعوا إلى المواطنين: انهوا هذه الحرب وأجلبوا الجميع إلى الوطن".

واحتشد المتظاهرون خارج منازل ستة وزراء من بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الخارجية جدعون ساعر. كما من المقرر تنظيم احتجاج كبير في أنحاء البلاد بعد غد الثلاثاء.

