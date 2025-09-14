تركيا: إسرائيل تنطلق من عقلية توسعية وعلى الدول العربية والإسلامية مواجهتها

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن أنقرة دانت بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤيد كل إجراءات الدوحة في هذا الصدد.

وأوضح فيدان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل تنطلق من عقلية توسعية وعلى الدول العربية والإسلامية مواجهة ذلك، مضيفا "نتواصل بشكل مستمر مع كل دول جوار إسرائيل لمواجهة عقليتها التوسعية".

وأكد فيدان، أن التعامل الأمريكي التفضيلي مع إسرائيل يسيء لواشنطن في المنطقة ويزعج أصدقاءها.

ويحضر وزير الخارجية التركي الجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وفي سياق منفصل، أشار فيدان إلى أن أنقرة تتابع عن قرب ما يجري في سوريا وترى ما يحدث في جنوبها خطيرا.