إعلان

تركيا: إسرائيل تنطلق من عقلية توسعية وعلى الدول العربية والإسلامية مواجهتها

08:53 م الأحد 14 سبتمبر 2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تركيا: إسرائيل تنطلق من عقلية توسعية وعلى الدول العربية والإسلامية مواجهتها

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن أنقرة دانت بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر وتؤيد كل إجراءات الدوحة في هذا الصدد.

وأوضح فيدان في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن إسرائيل تنطلق من عقلية توسعية وعلى الدول العربية والإسلامية مواجهة ذلك، مضيفا "نتواصل بشكل مستمر مع كل دول جوار إسرائيل لمواجهة عقليتها التوسعية".

وأكد فيدان، أن التعامل الأمريكي التفضيلي مع إسرائيل يسيء لواشنطن في المنطقة ويزعج أصدقاءها.

ويحضر وزير الخارجية التركي الجلسة التحضيرية للقمة العربية الإسلامية في الدوحة، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر.

وفي سياق منفصل، أشار فيدان إلى أن أنقرة تتابع عن قرب ما يجري في سوريا وترى ما يحدث في جنوبها خطيرا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي إسرائيل تنطلق من عقلية توسعية مواجهة عقلية إسرائيل الهجوم الإسرائيلي على قطر قمة الدوحة الجلسة التحضيرية للقمة العربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد طلب الصندوق.. هل تستجيب مصر وترفع أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل؟
براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسل الأموال بقضية "الآثار الكبرى"
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وتكشف موعد انخفاض الحرارة
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اقتراح تشكيل قوة عربية "ضربة خطيرة" لاتفاقيات السلام