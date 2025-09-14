إعلان

القوات الروسية تتسلل عبر نفق إلى كوبيانسك الأوكرانية |فيديو

04:40 م الأحد 14 سبتمبر 2025

القوات المسلحة الروسية

background

وكالات

قال مراقبون عسكريون إن القتال يشتد حول كوبيانسك في شرق منطقة خاركيف الأوكرانية بعدما تمكن الجنود الروس من التسلل إلى البلدة الواقعة على خط الجبهة من خلال نفق تحت الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا التكتيك للتقدم في منطقة الحرب، بحسب ما أشارت إليه مدونة ديب ستيت الأوكرانية التابعة للجيش في منشور أمس الجمعة.

وتعد كوبيانسك مركز نقل مهم استراتيجيا يقع على نهر أوسكيل وهو بمثابة حاجز طبيعي ضد القوات الزاحفة، ومع ذلك تمكنت القوات الروسية بالفعل من عبوره في بعض الأماكن.

وبمساعدة النفق الذي لديه مدخل على الضفة الشرقية من النهر، يعزز الجيش الآن نقطة ارتكازه على الضفة المقابلة.

وأفادت ديب ستيت بأن الرحلة عبر النفق تستغرق أربعة أيام ولكنها تسمح للروس بالوصول إلى الضفة الغربية من النهر بدون خسائر كبيرة.

رغم أن المخرج لا يوجد مباشرة في المدينة فإنه سمح بإنشاء مواقع روسية فردية تستخدم على سبيل المثال، لإطلاق المسيرات.

