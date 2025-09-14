القوات الروسية تتسلل عبر نفق إلى كوبيانسك الأوكرانية |فيديو

وكالات

قال مراقبون عسكريون إن القتال يشتد حول كوبيانسك في شرق منطقة خاركيف الأوكرانية بعدما تمكن الجنود الروس من التسلل إلى البلدة الواقعة على خط الجبهة من خلال نفق تحت الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها موسكو هذا التكتيك للتقدم في منطقة الحرب، بحسب ما أشارت إليه مدونة ديب ستيت الأوكرانية التابعة للجيش في منشور أمس الجمعة.

وتعد كوبيانسك مركز نقل مهم استراتيجيا يقع على نهر أوسكيل وهو بمثابة حاجز طبيعي ضد القوات الزاحفة، ومع ذلك تمكنت القوات الروسية بالفعل من عبوره في بعض الأماكن.

Rosjanie znów kopią tunele na froncie. Tym razem mają mieć ok. 4-kilometrową podziemną trasę do #Kupiańsk. Jeżdżą w niej hulajnogami elektrycznymi lub wózkami, a po wyjściu infiltrują zabudowę miejską. pic.twitter.com/iMeNFGjU1m — Krystian Jachacy 🇵🇱 (@KrystianJachacy) September 12, 2025

وبمساعدة النفق الذي لديه مدخل على الضفة الشرقية من النهر، يعزز الجيش الآن نقطة ارتكازه على الضفة المقابلة.

وأفادت ديب ستيت بأن الرحلة عبر النفق تستغرق أربعة أيام ولكنها تسمح للروس بالوصول إلى الضفة الغربية من النهر بدون خسائر كبيرة.

رغم أن المخرج لا يوجد مباشرة في المدينة فإنه سمح بإنشاء مواقع روسية فردية تستخدم على سبيل المثال، لإطلاق المسيرات.