الجهاد الإسلامي تعلن تدمير دبابة إسرائيلية في غزة

03:59 م الأحد 14 سبتمبر 2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، تدمير دبابة إسرائيلية بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في منشور أورده المركز الفلسطيني للإعلام على صفحته بموقع فيسبوك اليوم: "دمّرنا أمس دبابة (ميركافا 4) بتفجير عبوة مضادة للدروع مزروعة مسبقاً بمحيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وتستمر الحرب الاسرائيلية واسعة النطاق منذ السابع من أكتوبر 2023، حين شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وأسر العشرات، فيما ردت إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 64 ألف فلسطيني وإصابة نحو أكثر من 164 ألفا، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة.

سرايا القدس حركة الجهاد الإسلامي مدينة غزة ميركافا 4 دبابة إسرائيلية
