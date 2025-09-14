واشنطن ترسل طائراتها إلى الكاريبي بهدف مكافحة المخدرات

وكالات

هبطت خمس طائرات أمريكية من طراز "إف-35" أمس السبت في جزيرة بورتوريكو الكاريبية، في إطار ما تصفه واشنطن بأنه جهود لمحاربة كارتيلات المخدرات في جنوب البحر الكاريبي.

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن شهود عيان، أن الطائرات شوهدت لدى هبوطها في القاعدة العسكرية السابقة "روزفلت رودز" بمدينة سايبا، فيما أفادت مصادر مطلعة مطلع سبتمبر بأن الولايات المتحدة أمرت بإرسال عشر مقاتلات من هذا الطراز لهذه المهمة.

وبحسب الوكالة، شهدت القاعدة مؤخرًا تحركات عسكرية أمريكية، شملت مروحيات وطائرات "أوسبري" إلى جانب عناصر عسكرية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن في وقت سابق أن بلاده تستعد لـ"حرب على منظمات المخدرات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن القوات الأمريكية دمّرت سفينة محملة بالمخدرات انطلقت ـ حسب وصفه ـ من فنزويلا.

من جانبه، اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الوزير روبيو بالتحكم في سياسة البيت الأبيض تجاه كاراكاس، ومحاولة جر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مغامرة عسكرية ضد فنزويلا، معتبرًا أن التحركات العسكرية الأمريكية في الكاريبي ليست مرتبطة بمكافحة المخدرات، بل غطاء للضغط على بلاده.