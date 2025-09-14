وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل.. ويزور "حائط المبكى" مع نتنياهو

وكالات

وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، إلى إسرائيل في زيارة تأتي بعد القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة بغرض محاولة اغتيال قادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن نتنياهو وروبيو سيزوران معًا حائط البراق (حائط المبكى) في القدس اليوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، اليوم للصحفيين على مدرج المطار في واشنطن قبيل رحلته، إن الولايات المتحدة "ليست سعيدة" بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، لكن الهجوم لن يغير وضع واشنطن الحليف لإسرائيل، وفقًا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف روبيو "هذا لن يغير طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا أن نتحدث عن ذلك - في المقام الأول، ما هو تأثير هذا" على جهود الهدنة.

وذكر أنه سيسعى للحصول على إجابات من المسؤولين الإسرائيليين حول رؤيتهم للطريق إلى الأمام في غزة.

وتابع روبيو: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد هزيمة حماس، وإنهاء الحرب، وعودة جميع الأسرى الـ 48 إلى ديارهم، بمن فيهم القتلى، ويريد كل ذلك دفعةً واحدة"، مضيفًا "وسيتعين علينا مناقشة تأثير أحداث الأسبوع الماضي على إمكانية تحقيق ذلك في وقت قصير".