وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، السبت، إنه يؤيد صفقة جزئية لإطلاق سراح الأسرى في غزة، مؤكدا أن حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليين أعطوا أوامر لقتل الفلسطينيين دون تمييز وهذه ليست سياسة.

وأوضح أولمرت، أن هناك مسؤولون إسرائيليون يجب محاكمتهم داخل إسرائيل لارتكابهم جرائم، مشيرا إلى أن مقاتلين سابقين بالجيش الإسرائيلي وقعوا عريضة لوقف الحرب ووقف سفك دماء الفلسطينيين والأسرى.

وأكد أولمرت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أنه اقترح إنشاء دولة فلسطينية عام 2008 عندما كنت رئيسا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا "ليست لدي مشكلة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقيام دولة فلسطينية لكنني أتساءل هل يمكن الاعتراف بدولة غير موجودة".

وشدد أولمرت، على معارضته تصرفات الوزراء المتطرفين بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبا كذلك بمعاقبتهم، مؤكدا أن "نتنياهو خطر على دولة إسرائيل وسيجر علينا ضررا عظيما لأنه يتخذ قراراته بضغط من أطراف أخرى".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إلى أن من الجنون أن يهاجم نتنياهو فريق مفاوضات في عاصمة الدولة التي تستضيف المفاوضات، مشددا على أن هذه حرب عبثية هدفها بقاء حكومة نتنياهو واستمرارها يخدم حماس التي سيحول صمودها لنصر ساحق على إسرائيل.