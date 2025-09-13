وكالات

في أول ظهور علني لها منذ مقتله، تعهّدت زوجة الناشط الأمريكي تشارلي كيرك الداعم البارز لإسرائيل بأنها ستواصل حركته، قائلة إنه كان رجلا طيبا سعى لأن يتذكره الناس بشجاعته.

ووصفت إيريكا كيرك، المسؤولين عن مقتل زوجها خلال فعالية بجامعة يوتا فالي، بالأشرار، مؤكدة أن "المجرمين المسؤولين عن مقتله لا يدركون ما فعلوه.. قتلوه لأنه كان يبشّر برسالة وطنية وإيمانية ورحمة الله"، وفق تعبيرها.

وأشارت إيريكا، إلى أن "صرختها كأرملة ستتردد أصداؤها في أرجاء العالم"، موضحة "إذا كنت تعتقد أن راسلة زوجي قوية في الماضي، فأنت لا تعلم ما الذي أطلقته للتو في هذا البلد والعالم.. إنك لا تدري النار التي أشعلتها في قلب هذه الزوجة".

ولقي تشارلي كيرك صاحب الـ31 مصرعه، يوم الأربعاء الماضي، بعد أن أُصيب بطلق ناري في رقبته من بندقية قنّاص أثناء فعالية في الجامعة في أوريم.

وترجّح السلطات الأمريكية، أن المشتبه به البالغ 22 عاما من ولاية يوتا، تصرف بشكل منفرد، وفق حاكم الولاية سبنسر كوكس.

وظهرت إيريكا كيرك، عبر مقطع فيديو بعنوان "زوجة تشارلي المحبوبة، السيدة إيريكا كيرك تخاطب الأمة"، والذي نشرته حسابات مجموعة " Turning Point USA" التي شارك زوجها الراحل في تأسيسها.

وعبّرت إيريكا عن شكرها لسلطات إنفاذ القانون الذين ألقوا القبض على المشتبه به، وكذلك الأشخاص الذين حاولوا إنقاذ زوجها، مشيرة إلى أن زوجها "كان الأب المثالي والزوج المثالي".

وألقت السلطات الأمريكية، القبض على تايلر روبنسون، المشتبه به في جريمة القتل، في مقاطعة واشنطن، بعدما تواصل والده مع أحد أصدقائه والذي اتصل بمكتب عمدة المقاطعة وأبلغ المسؤولين.

وأوضح مفوض إدارة السلامة العامة في يوتا، بو ماسون، أن روبنسون سلّم نفسه وتم القبض عليه، مشيرا إلى أنه يعتقد أن المحققين كان بإمكانهم تعقبه حتى وإن لم يسلم نفسه للشرطة.

وعبّر ماسون عن استغرابه من تصرف روبنسون، قائلا: "لا أعرف ماذا دار في عقله.. أو سبب تسليمه نفسه، لكن يمكنني أن أقول إن العملية التي بدأناها كانت ستقودنا إليه في النهاية".

لقيت عملية اغتيال كيرك، إدانة شديد بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أثار تساؤلات بشأن طبيعة الخطاب السياسي، إذ احتفل معارضو كيرك بمقتله، في حين دعا يمينيون إلى "حرب أهلية".

وأعلن ترامب، يوم الخميس، أنه سيمنح كيرك وسام الحرية الرئاسي.

وأعربت إيريكا كيرك، عن شكرها الرئيس الأمريكي، ونائبه جيه دي فانس وزوجته أوشا فانس، قائلة إن نائب الرئيس كان صديقا عزيزا لزوجها الراحل، وإن زوجها كان حليفا مقربا لترامب، مضيفة أنه "لعب دورا بارزا في صعود فانس في الساحة السياسية".

وأكدت إيريكا، أن برنامج "نقطة تحول الولايات المتحدة" وبرنامج تشارلي كيرك الإذاعي والبودكاست سيستمران، كما أن الجولة الجامعية الخريفية ستستمر، معربة عن مواساتها لموظفي زوجها "الذين فقدوا صديقا ومرشدا"، مضيفة أن "مهمة زوجي لن تنتهي ولو للحظة واحدة".