طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة على بلدة كفركلا في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة بعد ظهر اليوم السبت على بلدة كفركلا في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة بعد ظهر اليوم في محيط ساحة بلدة كفركلا القديمة، وتوغلت القوات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيرا فيها، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.