وزير الخارجية يتوجه إلى الدوحة

04:45 م السبت 13 سبتمبر 2025

الدكتور بدر عبد العاطى

كتبت- أسماء البتاكوشي:
توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم 13 سبتمبر إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة.ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.


بدر عبد العاطي الدوحة وزير الخارجية
