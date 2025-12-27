إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية في الولايات المتحدة

نيويورك - (د ب أ)

أدت عاصفة شتوية مصحوبة بهطول ثلوج كثيفة إلى إلغاء مئات من الرحلات في نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وبحسب خدمة "فلايت أوير" التي ترصد الحركة الجوية في المجال الجوي الأمريكي، جرى إلغاء 796 رحلة على مستوى البلاد اليوم السبت، بينما تم إلغاء 1659 رحلة أمس الجمعة.

حل الطقس القارس خلال فترة السفر المزدحمة ما بعد الكريسماس بينما يتنقل ملايين الأشخاص .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية هطول ما يصل إلى 17 سنتيمترا من الجليد على نيويورك، ومن المتوقع أن تشهد مناطق أخرى هطولا أشد للثلوج.

وذكرت هيئة الأرصاد أن معظم الثلوج قد هطلت، ومن المقرر أن تتحسن الأحوال الجوية بالتدريج خلال اليوم السبت. وكان هناك تحذير من هبوب عاصفة للمنطقة حتى الساعة 1300 (1800 بتوقيت جرينتش).

وحث مسؤولو المدينة السكان على تجنب السفر غير الضروري والبقاء في منازلهم إن أمكن.

وذكرت خدمة "فلايت أوير" أن المطارات الرئيسية الثلاث في نيويورك، وهي جون إف كينيدي الدولي ولا جوارديا ونيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي المجاورة، كانت الأكثر تضررا.

وتم تسجيل إلغاء عشرات الرحلات أيضا في مطارات في فيلادلفيا وبالتيمور، فضلا عن المركز التجاري الكندي، تورونتو.