ترامب يهدد بفرض عقوبات كبيرة على روسيا.. ويضع شروطًا للناتو

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه على استعداد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما توافق جميع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتبدأ، في فعل الشيء نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الحلف عن شراء النفط من روسيا.

وقال ترامب في رسالة أرسلها إلى جميع دول الناتو والعالم: "قيام حلف شمال الأطلسي، كمجموعة، بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 50% إلى 100% على الصين سوف يساعد أيضاً بشكل كبير في إنهاء هذه الحرب القاتلة، ولكن السخيفة"، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم سيتم سحبها بالكامل بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر أن الصين لديها سيطرة قوية على روسيا وهذه الرسوم الجمركية القوية ستكسر تلك القبضة، مضيفًا "هذه ليست حرب ترامب (لم تكن لتبدأ أبدًا لو كنت رئيسًا!)، إنها حرب بايدن وزيلينسكي. أنا هنا فقط للمساعدة في وقف ذلك، وإنقاذ حياة الآلاف من الروس والأوكرانيين".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه إذا فعل حلف شمال الأطلسي ما يقوله، فإن الحرب في أوكرانيا ستنتهي بسرعة، وسيتم إنقاذ كل تلك الأرواح، "وإذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت تضيع وقتي ووقت الولايات المتحدة وطاقتها وأموالها".