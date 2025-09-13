واشنطن تحث في الأمم المتحدة على الدفاع عن "كل شبر من أراضي الناتو"

نيويورك- (د ب أ)

أكدت الولايات المتحدة أنها تقف بقوة بجانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عقب انتهاك روسيا المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة.

وقالت القائم بأعمال السفير الأمريكي دوروثي شيا مساء أمس الجمعة، في نيويورك في اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الوضع، إن الولايات المتحدة تتشاور مع بولندا وحلفاء آخرين بالناتو "ونطمئنهم أننا سوف ندافع عن كل شبر من أراضي الناتو".

وتابعت شيا "هذه الواقعة لا تساعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة للتوسط لإنهاء الحرب (في أوكرانيا)"..

وكانت تصريحاتها أكثر وضوحا من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي، على عكس أغلب قادة دول الناتو، كان مراوغا في موقفه بشأن تحليق الطائرات الروسية المسيرة.

وقد عارضت بولندا بشكل صريح تقييم ترامب بأن التوغل الهائل للمُسيرات الروسية في المجال الجوي البولندي في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، ربما كان بسبب خطأ.

وانتقدت شيا روسيا لتكثيف قصفها ضد أوكرانيا منذ اجتماع القمة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في منتصف أغسطس.

وقالت شيا " تظهر تلك التصرفات التي يضاف إليها الآن انتهاك المجال الجوي لأحد حلفاء الولايات المتحدة –بشكل متعمد أو غير ذلك- الاستخفاف بالجهود الأمريكية حسنة النية لإنهاء هذا الصراع".



