تايوان: الصين تستعد للحرب واستبدال القيادة الأمريكية على العالم

وكالات

قال تشيو تشوي تشنج، رئيس مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان، إن الصين تستعد لحرب للسيطرة على تايوان، محذرًا من أن سقوط تايوان من شأنه أن يهدد أمن الولايات المتحدة.

وأضاف تشنج، لمؤسسة "هيريتدج" التي يقع مقرها في واشنطن، أن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين رفض منذ فترة طويلة التخلي عن استخدام القوة ضد تايوان، والتي يعتبرها جزءا من أراضيه.

وأوضح أن الصين، من خلال سعيها إلى "الوحدة مع تايوان"، تهدف إلى استبعاد النفوذ الأمريكي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي نهاية المطاف استبدال الولايات المتحدة كقائد عالمي "من أجل استعادة المجد الوطني وتحقيق ما يُسمى بالحلم الصيني"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وذكر أن بكين "تستعد بنشاط للحرب" وسلط الضوء على تكثيف النشاط العسكري الصيني حول الجزيرة.

وتابع المسؤول التايواني: "إذا سيطرت الصين على تايوان بالقوة، فسوف يؤدي ذلك إلى إحداث تأثير الدومينو (تأثير متسلسل)، وتقويض توازن القوى الإقليمي، وتهديد أمن وازدهار الولايات المتحدة بشكل مباشر".

وأكد أن تايوان، أكبر منتج في العالم للرقائق الحاسوبية المتطورة، هي مركز صناعة التكنولوجيا الفائقة العالمية.

وأضاف "إذا تم المساس بدور تايوان في هذا الأمر، فسيكون ذلك بمثابة خسارة كبيرة للمجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وصناعة التكنولوجيا فيها".

وفي وقتٍ سابق من يوم الجمعة، قالت الصين إن حاملة الطائرات الأحدث لديها "فوجيان"، أبحرت عبر مضيق تايوان، وهي السفينة التي بمجرد دخولها الخدمة ستمكن بكين من نشر قوتها إلى أبعد من غرب المحيط الهادئ.

ووفقًا لـ"رويترز"، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما، وقال تشيو إن تايبيه تقدر إعادة تأكيد هذا الالتزام في عهد الرئيس دونالد ترامب.