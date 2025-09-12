وزير الخارجية الأمريكية يزور إسرائيل وبريطانيا غدًا السبت

وكالات



أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير ماركو روبي، سيبدأ جولة غدا السبت تشمل إسرائيل وبريطانيا، مضيفة أن "روبيو سيؤكد لتل أبيب التزامنا بأمنها وسيشدد على ضمان عدم سيطرة حماس على غزة مرة أخرى".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان له الجمعة، إن روبيو سيبحث مع القادة الإسرائيليين مكافحة التحركات المناهضة لإسرائيل مثل الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية.



وأكد أن روبيو سيبحث إجراءات المحكمة الجنائية والعدل الدوليتين ضد إسرائيل، مضيفًا أنه "سيلتقي أيضا بعائلات الأسرى ويؤكد أن عودة أقاربهم تظل أولوية قصوى".



وفي سياق أخرى، أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 25 شهيدا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 21 في مدينة غزة وشمال القطاع.



من جانبه قال مصدر في جهاز الإسعاف والطوارئ إن 4 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.