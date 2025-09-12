الـFBI ينشر فيديو لحظة هروب المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

وكالات

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مقطع فيديو يُظهر شخصًا محلّ اهتمام على صلة بحادثة إطلاق النار التي وقعت في جامعة وادي يوتا يوم 10 سبتمبر 2025، وأسفرت عن مقتل الناشط تشارلي كيرك.

ويظهر في الفيديو شخص يقفز من سطح أحد المباني بعد الحادثة، في حين عثرت السلطات في منطقة حرجية قريبة من الجامعة على مسدس وذخيرة يُعتقد أنهما يخصان المشتبه به.

وأكد مكتب التحقيقات أنّ فريق الأدلة الجنائية جمع من موقع الحادثة على السطح بصمات حذاء وبصمة ساعد وبصمة راحة يد، مشيرًا إلى أنّ التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية الجاني.

ودعا الـFBI أي شخص لديه معلومات حول هذه القضية إلى التواصل، كما أعلن عن مكافأة قدرها 100,000 دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد أو توقيف المتورط في الهجوم.