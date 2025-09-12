كييف- (أ ب)

وصل الأمير البريطاني هاري إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة لدعم الجنود المصابين.

وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأمير البلاد وهي بين الدول التي تتنافس لاستضافة دورة ألعاب إنفيكتوس خلال أربع سنوات.

يشار إلى أن إنفيكتوس حدث رياضي أسسه الأمير هاري، يشبه دورة الألعاب البارالمبية، للجنود والمحاربين القدامى المصابين والمرضى.

وأكد ممثلو هاري نبأ وصول الأمير.

وقال هاري لصحيفة "الجارديان" على متن أحد قطارات النوم متجها إلى العاصمة كييف: "لا يمكننا وقف الحرب ولكن ما بإمكاننا فعله هو بذل كل ما في وسعنا لمساعدة عملية التعافي".