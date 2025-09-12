ألمانيا تدعو إلى تشديد قواعد إصدار التأشيرات للمواطنين الروس



بروكسل- (د ب أ)

في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، دعت ألمانيا إلى تشديد قواعد إصدار تأشيرات دخول منطقة الانتقال الحر في أوروبا (شينجن) بالنسبة للمواطنين الروس، وذلك بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ودعت الوثيقة إلى تنفيذ ضوابط الاتحاد الأوروبي التي صدرت عام 2022 بشكل كامل، والتي تهدف إلى تقييد إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس لأغراض السياحة أو التسوق.

وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أنه في عام 2024، أصدرت القنصليات في روسيا حوالي 542 ألف تأشيرة دخول لمنطقة شينجن، لفترة قصيرة، في تراجع من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، ولكن في زيادة نسبتها 20% تقريبا مقارنة بمستويات عام 2023.

وتشمل منطقة شينجن 29 دولة من بينها 24 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، وتسمح بحرية التنقل دون جواز سفر داخل هذه الدول. ولا يحتاج الوافدون إلى الاتحاد سوى تأشيرة واحدة للتنقل بحرية داخل دول التكتل.

وذكرت وزارة الخارجية الالمانية أنها شددت بالفعل معايير إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تراجعت معدلات إصدار تأشيرات شينجن لفترة قصيرة للروس بنسبة تفوق 90% مقارنة بمستويات عام 2019.