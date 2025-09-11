الكويت: هجوم إسرائيل على قطر عدوان على جميع دول مجلس التعاون الخليجي

وكالات

قال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، الخميس، إن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة جاء ليعصف بجهود الوساطة.

وعبّر اليحيا، عن استنكار الكويت الهجوم الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الدوحة. وأشار إلى أن الهجوم على أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عدوانا على دول المجلس جميعها.

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية الكويتي، استنكاره ورفضه سياسات التجويع والقمع والتهجير التي تقوم بها إسرائيل ضد سكان غزة، داعيات

إلى فتح المعابر وإدخال المساعدات للقطاع.

بدوره، ندد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بأشد العبارات بالعدوان السافر للاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر، مطالبا المجتمع الدولي بإدانته والعمل على وقف السياسات الإسرائيلية بالمنطقة.

وأدان البديوي، استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، مطالبا بضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وأكد البديوي، أن العدوان الإسرائيلي يقوض الجهود والمساعي الحميدة التي تقوم بها دولة قطر في إطار وساطتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي سياق منفصل، ندد البديوي بالهجمات التي تقوم إسرائيل داخل الأراضي السورية، معتبرا استقرار سوريا ركيزة أساسية للسلم والأمن بالمنطقة.