رسالة نارية من مستشار أردوغان إلى صحفي إسرائيلي: "كلب الصهيونية"

11:14 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

أردوغان

وكالات

أصدر أوكتاي سارال، كبير مستشاري الرئيس التركي، رداً شديد اللهجة على ما كتبه الصحفي الإسرائيلي مائير مصري الذي هدد باستهداف تركيا بعد قصف قادة حركة حماس في الدوحة.

وصف سارال مصري عبر منصة "إكس" بأنه "كلب إسرائيل الصهيونية"، مؤكداً أن الأخير "لا يعرف شيئاً عن تركيا ولا عن الأمة التركية"، ومضيفاً: "قريباً سيتنفس العالم الصعداء عند اختفائك من على الخريطة".

وتابع في رسالته: "إذا كنت تتساءل من الذي سيقوم بذلك، فهي ذات الدولة التي تخطط لمهاجمتها غداً".

وكان مائير مسري قد كتب في منشور سابق: "اليوم قطر وغداً تركيا.. إسرائيل تحارب الإرهاب".

وفي موازاة ذلك، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطاباً إلى قطر، قال فيه: "إلى قطر وكل دولة تستضيف إرهابيين: إما أن تطردوهم أو تحاكموهم، وإن لم تفعلوا فسنتولى نحن ذلك".

وأضاف: "لقد تعاملنا مع قطر بالطريقة نفسها التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع داعمي الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر".

وبحسب القناة العبرية، فإنه رغم مرور أكثر من يوم على استهداف الدوحة، لم تُسجّل أي دلائل على نتائج العملية الإسرائيلية.

وكانت تقارير إعلامية ووكالات أنباء قد أفادت بأن قطر أعلنت تعليق دورها كوسيط في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقراً للحركة في الدوحة.

