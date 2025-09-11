

وكالات

تطلق الولايات المتحدة واليابان، يوم الخميس، مناورات عسكرية كبرى بالقرب من السواحل اليابانية تحت اسم Resolute Dragon 25.

ومن المقرر أن تستمر المناورات من 11 حتى 25 سبتمبر بالقرب من جزر أوكيناوا وهوكايدو وكيوشو بمشاركة أكثر من 14 ألف عسكري ياباني ونحو 5 آلاف عسكري أمريكي، بمن فيهم أفراد المشاة البحرية والقوات البرية والبحرية والجوية.

وفي إطار المناورات من المخطط أن تنشر وتستخدم الولايات المتحدة منظومة "تايفون" الصاروخية الجديدة المتوسطة المدى، التي سيتم نشرها في قاعدة "إيواكوني" على الأراضي اليابانية، وفقا لروسيا اليوم.

ومن المقرر أيضا إجراء عمليات إنزال والرمي بالرصاص الحي والمناورات باستخدام الأنظمة المدفعية والصاروخية، بما فيها HIMARS وMLRS والصواريخ اليابانية من نوع Type 12، إضافة إلى نشر منظومة صاروخية مضادة للسفن من نوع NMESIS.

وستركز المناورات على اللوجيستية واختبار وسائل النقل المسيرة.