ترامب يعلن مقتل تشارلي كيرك بعد تعرضه لطلق ناري

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل الناشط الجمهوري، تشارلي كيرك بعد تعرضه لحادث إطلاق رصاص خلال مشاركته في في فعالية بجامعة وادي يوتا بولاية يوتا في أمريكا.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على منصة تروث سوشال، اليوم الأربعاء، "لقد مات تشارلي كيرك العظيم، وحتى الأسطوري. لم يكن أحد يفهم أو يمتلك قلب الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أفضل من تشارلي".

وأضاف ترامب "لقد كان محبوبًا ومعجبًا به من قبل الجميع، وخاصة أنا، والآن لم يعد معنا. ميلانيا وتعازيّ الحارة لزوجته الجميلة إيريكا وعائلته. تشارلي، نحن نحبك!".

وكان تعرض تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا الأمريكية، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن كيرك المؤيد الإسرائيلي والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيب برصاصة في رقبته، ونُقل من مكان الحادث في حالة حرجة.

Charlie Kirk has reportedly been shot in the neck at an event at Utah Valley University.



وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.