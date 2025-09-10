بعد إطلاق النار عليه.. ترامب يطلب الصلاة والدعاء لـ "تشارلي كيرك"

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حادث إطلاق الرصاص على الناشط الجمهوري، تشارلي كيرك خلال مشاركته في فعالية بجامعة وادي يوتا بولاية يوتا في أمريكا.

وطلب ترامب في منشور على منصة تروث سوشال، اليوم الأربعاء، الدعاء لـ كيرك قائلا: "يجب علينا جميعا أن نصلي من أجل تشارلي كيرك، الذي تعرض لإطلاق النار. إنه رجل عظيم".

وكان تعرض تشارلي كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "تيرنينج بوينت يو إس إيه"، لإطلاق نار، الأربعاء، خلال فعالية في إحدى جامعات ولاية يوتا الأمريكية، وفقا لما أعلنته المنظمة.

وقالت لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن كيرك المؤيد الإسرائيلي والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصيب برصاصة في رقبته، ونُقل من مكان الحادث في حالة حرجة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم اعتقال منفذ العملية وهو ليس طالبا، مشيرة إلى أن كيرك كان يتحدث أمام حشد كبير عندما تم تعرض لإطلاق نار.

تُظهر لقطات من موقع الحادث إطلاق نار مصحوبًا بصراخ، ويُظهر كيرك وهو ينهار على المسرح حيث كان يُجري نقاشًا مع الجمهور.