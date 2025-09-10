إعلان

استشهاد وإصابة 127 شخصا في هجوم إسرائيل على اليمن

08:40 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

هجوم إسرائيل على اليمن

وكالات

أعلنت وزارة الصحة التابعة لأنصار الله في اليمن، استشهاد 9 أشخاص وإصابة 118 جريحا في الحصيلة الأولية للهجوم الإسرائيلي على اليمن.

وأكدت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله باليمن، أن العدوان الإسرائيلي اليوم الأربعاء، استهدف المحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء.

وزعمت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهدف من الغارة الإسرائيلية على صنعاء شملت معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إلى أنه بعد تصفية قادة الحوثيين، يواصل سلاح الجو مهاجمة أهداف عسكرية تابعة لهم في عمق اليمن.

وأوضح ديفيرين، أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا للحوثيين في صنعاء والجوف باليمن، لافتا إلى أن من بين الأهداف التي قصفت معسكرات للحوثيين ومقر دائرة الإعلام العسكري وموقع لتخزين الوقود.

وأكد ديفرين، أن الهجمات جاءت على خلفية الاعتداءات التي يقودها الحوثيون ضد إسرائيل، مشددا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل العمل بقوة في مواجهة الاعتداءات المتكررة للحوثيين.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "مصممون على الاستمرار بضرب أي تهديد لمواطني إسرائيل مهما كان بعيدا".

اليمن استشهاد وإصابة 127 شخصا هجوم إسرائيل على اليمن جيش الاحتلال الإسرائيلي جماعة أنصار الله الحوثيون
