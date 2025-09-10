إعلان

نيبال: استئناف العمل بالمطار الرئيسي وهروب 13 ألف سجين خلال الاحتجاجات

06:22 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

احتجاجات نيبال

وكالات

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بإعادة افتتاح المطار الرئيسي في نيبال بعدما تسببت الاحتجاجات التي شهدت هروب 13 ألف سجين في إغلاقه، وانتهت باستقالة رئيس الوزراء وفرض حظر تجول في البلاد.

ومن المقرر أن يستأنف العمل بمطار تريبهوفان الدولي في نيبال مساء اليوم الأربعاء، بعد 24 ساعة من إغلاقه بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي تخللتها أعمال عنف واسعة.

وفي البداية، أعلنت السلطات تعليق العمل في المطار إلى أجل غير مسمى، كما نصحوا المسافرين بمراجعة شركات الطيران للاطلاع على جداول الرحلات المحدثة.

وكان رئيس الوزراء كيه بي شارما تقدم باستقالته عقب اندلاع احتجاجات شعبية غاضبة بعد مقتل 21 شخصا خلال اشتباكات مع الشرطة.

