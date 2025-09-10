وزير الدفاع الإسرائيلي: اليوم وجّهنا ضربة موجعة للحوثيين في اليمن

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن سلاح الجو قصف معسكرات بينها وحدة الإعلام الحوثية في العاصمة صنعاء وأماكن أخرى باليمن.

وأكد كاتس، أن يد إسرائيل الطويلة ستصل لتضرب "الإرهاب" في كل مكان يشكل تهديدا لها، مضيفا "لقد وعدنا بتنفيذ ضربات إضافية واليوم وجهنا ضربة موجعة لتنظيم الحوثيين في اليمن".

وأفادت وكالة رويترز، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجوم جوي على اليمن، استهدفت خلاله وزارة الدفاع، والمحطة الطبية الخاصة بالقطاع الصحي في شارع الستين جنوب غرب العاصمة صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله باليمن، إن العدوان الإسرائيلي استهدف المجمع الحكومي في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله باليمن يحيى سريع، أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لطائرات العدو الإسرائيلي التي تشن عدوانا على اليمن.

ومن جانبها، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الهدف من الغارة الإسرائيلية على صنعاء شملت معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين.