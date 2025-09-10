أمين عام الناتو: سندافع عن كل شبر من أراضي الحلف ونواصل دعم أوكرانيا

وكالات

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، دعم الحلف لـ بولندا، وتنديده بالتصرف الذي وصفه بـ"العبثي" الذي قامت به روسيا باختراقها المجال الجوي البولندي.

وقال روته: "سندافع عن كل شبر من دول الناتو وسنواصل تطوير قدراتنا العسكرية ودعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا".

وتابع الأمين العام للناتو: "نقول لبوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بويتن) أوقف الحرب واستهداف المدنيين في أوكرانيا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت بولندا، إغلاق 4 من مطاراتها الرئيسية، بعدما أسقطت طائرات مسيرة روسية اخترقت مجالها الجوي، في ظل ما وصفته بـ"الانتهاكات الروسية المتكررة" خلال الهجوم الواسع على أوكرانيا التي تواجه ضربات مكثفة.

وقالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، إن "بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا".

وأضافت القيادة، في بيان على منصة "إكس": "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم، إن بلاده ستطلب رسميًا تفعيل المادة 4 من معاهدة الناتو ردًا على انتهاك مجالها الجوي من قبل 19 طائرة مسيرة روسية، تم إسقاط بعضها.

وتنص المادة 4 من معاهدة الناتو على ما يلي: "تتشاور الأطراف معًا كلما، في رأي أي منها، تعرضت السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي أو أمن أي من الأطراف للتهديد."وعلى عكس المادة 5 المتعلقة بالدفاع الجماعي، فإن المادة 4 من الناتو لا تؤدي إلى تحرك عسكري، وإنما تُطلق مناقشة رسمية داخل الحلف عندما يعتبر أحد الأعضاء أن سلامته الإقليمية أو أمنه مهدد.منذ تأسيس الناتو عام 1949.