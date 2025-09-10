ساعر يعلق على خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إسرائيل: "مخطئة"

وكالات

علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على قول رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل.

وقال ساعر، اليوم الأربعاء، "إنها (دير لاين) مخطئة بخضوعها لضغوط جهات تسعى لتقويض علاقة إسرائيل وأوروبا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في كلمة سنوية أمام البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد سيقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة.

وأضافت دير لاين، أن الاتحاد سيقترح أيضًا فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل".

وقالت دير لاين، إن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، مشددة على أن التجويع المتعمد في غزة يجب ألا يُستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سينشأ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.







