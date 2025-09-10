إعلان

رئيسة المفوضية الأوروبية: سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل

11:14 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، في كلمة سنوية أمام البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد سيقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة.

وأضافت دير لاين، أن الاتحاد سيقترح أيضًا فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل، وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية "سنعلق دعمنا الثنائي لإسرائيل".

وقالت دير لاين، إن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، مشددة على أن التجويع المتعمد في غزة يجب ألا يُستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف.

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد سينشأ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة.




فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية
