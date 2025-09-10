مصادر عبرية: لا تفاؤل إسرائيليًا بنتائج الهجوم على قطر

وكالات

أفادت مصادر إسرائيلية بأن هناك شكوكًا بشأن نتائج الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر في المؤسسة الأمنية قولها، إنه ثمة شكوك بشأن نتائج الهجوم أمس في قطر، وإن "نتائج الهجوم تبدو غير جيدة ولسنا متفائلين".

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجهات المعنية بإسرائيل لم تستطع حتى الآن تأكيد نتائج الهجوم بقطر وما إذا كان قد نجح.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر بالمؤسسة الأمنية تأكيدها وجود شكوك بشأن تحقيق الأهداف التي حددت للهجوم على قادة حماس بالدوحة.

وقالت تلك المصادر، إن المعلومات لا تعطي صورة متفائلة عن وجود إصابات قاتلة لأغلب المستهدفين بهجوم قطر.

وعقب هجوم الدوحة، أكدت حركة حماس في بيان رسمي، أمس، أن الضربة الإسرائيلية فشلت في اغتيال قادة وفدها المفاوض في الدوحة برئاسة خليل الحية.

وأمس الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.