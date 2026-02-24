رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الصادر عن عشرين دولة عربية وإسلامية وأوروبية، والذي أدان خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى توسيع إجراءاتها لتعزيز سيطرتها وضمها للضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الحركة في بيان لها مساء الثلاثاء، أن الموقف يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت حماس تلك الدول، إلى جانب جميع دول العالم، إلى ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية وملموسة، من خلال فرض عقوبات رادعة.

وشددت حماس على ضرورة، ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياساتها الرامية إلى فرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، إضافة إلى وقف العدوان الشامل والممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع.