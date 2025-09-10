

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ليس سعيدا بالغارة التي شنّتها إسرائيل على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.

وقال ترامب للصحفيين قبيل توجّهه لتناول الطعام في مطعم بواشنطن: "أنا ببساطة، لست سعيدا بالوضع برمّته".

وأضاف خلال هذه الجولة النادرة له في شوارع العاصمة الأمريكية: "نريد عودة الرهائن لكنّنا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية غير المسبوقة على الدوحة.

وفي وقت سابق، قال ترامب إن الهجوم الإسرائيلي على قطر، قرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" أن الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به.

وأضاف: "الجيش الأمريكي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".

وتابع: "وجهت وزير الخارجية ماركو روبيو لإتمام اتفاقية التعاون الدفاعي مع قطر".

وأشار إلى أن الهجوم المؤسف على الدوحة يمكن في اعتقادي أن يكون بمثابة فرصة للسلام.