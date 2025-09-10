إعلان

قطر: استشهاد نجل رئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية في هجوم إسرائيل على الدوحة

03:14 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استهداف قادة حماس في الدوحة

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن الاستهداف الإسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في الدوحة، أسفر عن استشهاد همام خليل الحية، نجل رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، وإصابة عدد من المدنيين.

قالت وزارة الداخلية، في بيان لها: "في ضوء متابعة مستجدات الاستهداف الإسرائيلي الغاشم لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة عصر أمس، وبعد مباشرة الجهات الأمنية إجراءات الاستدلال الفني ومطابقة البصمات والأدلة في موقع الاستهداف، والتحقق من هويات الأشخاص، أسفر الاعتداء عن استشهاد همام خليل الحية، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين في ذات الموقع والذين يتلقون الرعاية الطبية حاليا".

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات والتعرف على باقي المفقودين في موقع الاستهداف، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.

كانت حماس، قد قالت في وقت سابق، إن إسرائيل فشلت في اغتيال الوفد المفاوض، المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت في بيان: "فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء".

وأكدت حماس، أن "محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفد حركة حماس المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، جريمة بشعة وعدوان سافر، وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية".

استهداف قادة حماس في الدوحة استشهاد نجل رئيس المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية استشهاد همام خليل الحية همام خليل الحية
