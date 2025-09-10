إعلان

سفير إسرائيل بواشنطن: إذا لم نتمكن من القضاء على قادة حماس فسننجح في المرة المقبلة

02:47 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استهداف قادة حماس في الدوحة 2

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال السفير الإسرائيلي في واشنطن، إنه إذا لم تتمكن الآن إسرائيل من القضاء على قادة حماس فستنجح في المرة المقبلة، وفقا لسكاي نيوز.

وقال وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات وضحايا الهجوم الإسرائيلي.

وأكد بن حمد، أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر، مشيرا إلى أن بلاده دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر.

وأوضح بن حمد، أن الدوحة شكلت فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم الإسرائيلي، مؤكدا أن ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار وزير الخارجية القطري، إلى أن هجوم اليوم رسالة إلى المنطقة تقول إن هناك لاعبا مارقا في المنطقة وعربدة سياسية، مشددا على أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

استهداف قادة حماس في الدوحة الدوحة الرد القطري الهجوم الإسرائيلي على قطر ترامب وأمير قطر السفير الإسرائيلي في واشنطن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة