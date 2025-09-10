إعلان

قطر: نتنياهو مارق ويمارس إرهاب الدولة

12:43 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وكالات

قال وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية.

وأوضح بن حمد، أنه لا يمكن تسمية هجوم اليوم إلا بالغدر، واصفا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مارق ويمارس إرهاب الدولة".

وأشار بن حمد، إلى أن المفاوضات كانت تجري على قدم وساق بطلب من الجانب الأمريكي، مؤكدا أن إسرائيل عملت على تخريب كل محاولة لتحقيق السلام.

وشدد بن حمد، على أن التاريخ سيسجل هذه الحادثة والقوانين والأعراف الدولية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم التغاضي عن أفعال إسرائيل وينبغي اتخاذ كل الإجراءات ضدها.

وأكد وزير الخارجية القطري، على أن ينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو.

