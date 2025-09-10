قطر: نتنياهو مارق ويمارس إرهاب الدولة

وكالات

قال وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الهجوم الإسرائيلي لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية.

وأوضح بن حمد، أنه لا يمكن تسمية هجوم اليوم إلا بالغدر، واصفا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مارق ويمارس إرهاب الدولة".

وأشار بن حمد، إلى أن المفاوضات كانت تجري على قدم وساق بطلب من الجانب الأمريكي، مؤكدا أن إسرائيل عملت على تخريب كل محاولة لتحقيق السلام.

وشدد بن حمد، على أن التاريخ سيسجل هذه الحادثة والقوانين والأعراف الدولية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار، مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم التغاضي عن أفعال إسرائيل وينبغي اتخاذ كل الإجراءات ضدها.

وأكد وزير الخارجية القطري، على أن ينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو.