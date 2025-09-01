"أوروبا لم تف بتعهداتها".. رسالة من إيران والصين وروسيا للأمم المتحدة

وكالات

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاصيل جديدة اليوم الإثنين، بشأن رسالة مشتركة مع نظيريه الصيني والروسي إلى الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران بسبب الملف النووي الإيراني.

وقال عراقجي، خلال تصريحات إعلامية، إنه أكد مع وزيري خارجية الصين وروسيا، خلال الرسالة عدم قانونية مساعي دول الترويكا "فرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة"، لتفعيل آلية إعادة العقوبات.

وأضاف: "شددنا على أن خطوة الترويكا الأوروبية بإعادة تفعيل العقوبات مدمرة من الناحية السياسية.. وأوروبا لم تف بتعهداتها وهذه حقائق يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن".

وفي وقتٍ سابق من أغسطس الماضي، فعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.