إعلان

"أوروبا لم تف بتعهداتها".. رسالة من إيران والصين وروسيا للأمم المتحدة

06:03 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية في إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تفاصيل جديدة اليوم الإثنين، بشأن رسالة مشتركة مع نظيريه الصيني والروسي إلى الأمم المتحدة، فيما يتعلق بتفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران بسبب الملف النووي الإيراني.

وقال عراقجي، خلال تصريحات إعلامية، إنه أكد مع وزيري خارجية الصين وروسيا، خلال الرسالة عدم قانونية مساعي دول الترويكا "فرنسا، وألمانيا والمملكة المتحدة"، لتفعيل آلية إعادة العقوبات.

وأضاف: "شددنا على أن خطوة الترويكا الأوروبية بإعادة تفعيل العقوبات مدمرة من الناحية السياسية.. وأوروبا لم تف بتعهداتها وهذه حقائق يجب أن تشكل الإطار لأي حوار جاد في مجلس الأمن".

وفي وقتٍ سابق من أغسطس الماضي، فعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عباس عراقجي إيران أوروبا عقوبات إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة