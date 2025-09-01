رئيسة سلوفينيا تندد بالصمت الدولي عن المجازر بغزة

وكالات

استنكرت رئيسة سلوفينيا ناتاشا بيرك موزار، من أن العالم حاكم مرتكبي مجزرة سربرينتسا (تمت في عام 1995 في منطقة سربرينتسا بالبوسنة ومات فيها الآلاف)، لكننا نجد من يدافع ويقبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية بغزة.

كما أضافت موزار، أن العالم دان هجوم 7 أكتوبر 2023 لكن لا نجد إجماعًا عندما يتعلق الأمر بمن يعيشون في غزة، منددة بأن سياسيون بالاتحاد الأوروبي لا يتحركون رغم إعلان المجاعة رسميًا في مدينة غزة وما حولها.

وتابعت رئيسة سلوفينيا: "يبدو أن أوروبا نسيت أن حقوق الإنسان والكرامة مهمة في كل مكان بالعالم".

وفي سياق منفصل، علقت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، على الوضع المأساوي في قطاع غزة الفلسطيني جراء الحرب الإسرائيلية فيه، قائلة: " كل يوم نخسر في غزة ما يقارب صفًا من الطلبة بسبب القصف المتواصل والتجويع المتعمد".

وأضافت فاجون، أنه في غزة يتم منع الدعم المنقذ للحياة بشكل متعمد وعائلات كاملة تُمحى أمام أعين العالم، مشددة على أن السلام يتطلب العدل "لذلك فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل ومنعنا الاتجار في السلاح معها".

وذكرت وزيرة خارجية سلوفينيا، أن دولتها اعترفت بفلسطين، كما أنها ستدعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوسيع نطاق الاعتراف بها.

وصرحت وزيرة خارجية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن بلادها تدرس الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.